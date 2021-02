A prisão ocorreu no dia três de fevereiro deste ano. O ex-Prefeito Benetti (foto abaixo ) estava viajando a negócios e logo que soube da ordem de prisão se apresentou espontaneamente às autoridades no dia seguinte, dia quatro. A defesa dos acusados imediatamente ingressou com o pedido de habeas corpus, que foi acolhido já no dia cinco e agora eles responderão em liberdade às investigações.

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal cumpriu os mandados de prisão expedidos pelo juízo da 9ª Vara Federal de Curitiba no âmbito da “Operação Café Expresso”, que apura desvio de no mínimo R$ 3,4 milhões na prefeitura de Pinhalão.

A operação, deflagrada pela primeira vez em 3 de dezembro do ano passado, apura desvios sistemáticos de verbas federais em, pelo menos, seis convênios firmados pela União com o município de Pinhalão no período em que Benetti era prefeito. De acordo com as apurações, havia fraudes nas licitações e na fiscalização de obras para que parte dos recursos públicos federais fossem desviados em proveito da organização criminosa, liderada pelo então gestor municipal.