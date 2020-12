Vândalos não explicaram as razões para atacar sede da corporação na cidade

As equipes foram informadas no sábado, dia 26, de que pessoas atiraram pedras no Destacamento Policial Militar de Japira, na avenida Moacir Costa.

Realizadas diligências, os autores foram identificados e detidos. Uma mulher também foi presa por desacato.

Três foram encaminhados a 37ª DRP em Ibaiti para a lavratura do flagrante delito por Danos ao Patrimônio Público e a mulher para o Termo Circunstanciado de Infração Penal por Desacato a autoridade.