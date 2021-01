A pista estava repleta de lama de uma estrada rural

Aconteceu um acidente na manhã desta segunda-feira, dia 11, no KM 18 da PR-424, no trecho entre Siqueira Campos e Salto do Itararé.

Uma Van da Pro Tork tombou depois de passar por uma faixa de barro que passou por cima da rodovia após fortes chuvas de madrugada(fotos). Era de uma estrada rural.

O motorista não se machucou. A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

A prefeitura logo providenciou a limpeza do local para evitar novos acidentes.