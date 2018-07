Sepultado hoje corpo do deputado Bernardo Carli; veja outros detalhes

Instantes antes do avião cair, o copiloto Luis Fernando Correa de Souza, de 29 anos, enviou para a namorada a fotografia abaixo com o amigo e piloto Laércio Tavares da Silva, 44. Ambos, e mais o deputado morreriam minutos depois no acidente áereo na manhã de domingo.

Sinistro virou notícia nacional

O velório do deputado estadual Bernardo Ribas Carli (PSDB) foi aberto ao público na manhã desta segunda-feira, 23. O corpo foi velado no saguão da prefeitura de Guarapuava e o enterro realizado no final da tarde, no Cemitério Municipal de Guarapuava. Bernardo Carli morreu neste domingo, 22, quando o avião em que estava caiu na área rural do município de Paula Freitas, região Sul do Estado.

O deputado estadual Pedro Lupion(DEM) e o prefeito platinense, Zezão Coelho(PHS) estiveram presentes, assim como o coronel Airto Diniz e Marcão do Café, além,claro, da governadora Cida Borgheti e outros notáveis.

A Direção da Polícia Científica do Paraná informou que foram identificados, pelo Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Criminalística (IC) todos os corpos que estavam no avião Modelo Seneca prefixo PR-DMC, que caiu no último domingo (22) no município de Paula Freitas.

Os corpos dos pilotos foram identificados ainda na unidade do IML de União da Vitória e encaminhados para Curitiba para serem retirados pelos familiares, pois são residentes na capital, onde foram sepultados.

O piloto da aeronave foi identificado como Laércio Tavares da Silva, e o co-piloto Luis Fernando Correia de Souza.

