Comportamento temerário não deve ser imitado

Uma tentativa de roubo quase termina em assassinato às 21h20m de domingo (31) na rua São Francisco, em Jundiaí do Sul. A vítima entrou em luta corporal com um dos elementos e o desarmou. Para se defender, deu três disparos com a arma do ladrão.

Tudo começou quando a esposa saiu para buscar os filhos e o marido ficou sentado na sala assistindo televisão, no momento em que foi surpreendido por dois indivíduos, ambos magros, de capuz, um deles com revólver e o outro com uma faca.

Um dos delinquentes gritava “perdeu, perdeu, me dá a chave do carro”, o ameaçando com a arma de fogo, momento em que a esposa estava chegando na residência, e o rapaz que estava armado com a faca foi em direção ao carro e entrou em luta corporal com o individuo armado com o revólver e conseguiu tirar a arma do mesmo.

Momento em que o homem com a faca correu até a direção dele para esfaqueá-lo, e que para se defender e defender sua família efetuou três disparos com a arma de fogo do meliante.

Ambos os assaltantes saíram correndo e conseguindo assim fugir, o revólver da marca Rossi, calibre .38 special com numeração suprimida mais cinco munições, sendo duas intactas foi apreendido e em patrulhamento em busca dos autores, esses não foram localizados.