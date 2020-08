Agência do INSS reabre no dia 21 beneficiando seis cidades do Norte Pioneiro

Santo Antônio, Carlópolis, Guapirama, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul e Quatiguá

A Agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi inaugurada em Santo Antônio da Platina no dia três de junho de 2013, no centro da cidade. Está fechada atualmente para atendimento presencial e desde o início da pandemia, mas vai reabrir no próximo dia 21.

A unidade na rua Rui Barbosa, 147, (fotos) funcionará de segunda a sexta-feira entre oito e 13 horas.

Beneficiará novamente mais de 80 mil pessoas da região, pois além dos moradores platinenses os habitantes de Carlópolis, Guapirama, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul e Quatiguá também serão atendidos.