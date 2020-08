Aguinaldo do Carmo anuncia pré-candidatura a prefeito platinense

Ele é professor, já foi vereador e disputará indicação em convenção

Exclusivo: O professor e ex-vereador Aguinaldo do Carmo (fotos) anunciou, no início da tarde desta sexta-feira, dia 28, sua pré-candidatura à chefia do executivo platinense. A convenção partidária ainda não foi marcada, mas deve ocorrer agora no começo de setembro.

Combativo, Aguinaldo, 49 anos, casado, é amigo pessoal de Carlos Massa Ratinho Junior há muitos anos, assim como dos deputados estadual Cobra Repórter e (licenciado e secretário de Infraestrutura e Logística) Sandro Alex.

A declaração é a seguinte:

“Evitando especulações, anuncio minha pré-candidatura a prefeito de Santo Antônio da Platina. Na Convenção do Partido Social Democrático (PSD) colocarei meu nome à disposição para apreciação.

Formado em Administração e Pós-Graduado na mesma área, com experiências na área social, saúde, educação, e também como parlamentar, sinto-me preparado para servir a esta terra em que nasci.

Pelo atual cenário, a população platinense terá três opções: O PASSADO (é o que todos já viram), O PRESENTE (é o que todos nós estamos vendo), e o FUTURO (que é a esperança, no qual me apresento como pré-candidato).

Eu não discuto pessoas, e sim ideias, projetos, porque tenho convicção de que a cidade Polo Comercial do Norte Pioneiro PODE MUITO MAIS”