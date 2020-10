Aliança Bonato/Ana consolida apoio do governo estadual em Ribeirão Claro

Deputado Romanelli participou de ação política na cidade no fim de semana

Os candidatos a prefeito e vice de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato (PSB) e Ana Maria Baggio Molini (DEM) receberam neste final de semana o apoio nas eleições 2020 do Primeiro-Secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) consolidando o suporte também do governo estadual.

É que o respeitado parlamentar, um dos maiores líderes políticos do Paraná, integra a base de sustentação do governador Carlos Massa Ratinho Junior e garantiu relações próximas para ajudar no desenvolvimento econômico e social do município;

Presente o presidente do PSB de Jacarezinho, Lincoln Calixto, que também coordena a legenda no Norte Pioneiro e que, coincidentemente, completou 66 anos e estava muito feliz com a união efetivada com ribeirão-clarenses de bem. A coligação Bonato e Ana, é composta por outros partidos: Democratas (DEM) e Partido Republicano da Ordem Social (PROS). O encontro foi no comitê da campanha, no centro da cidade (fotos).

Formado em Administração de Empresas, já foi prefeito entre 1993 e 1996, com apenas 26 anos de idade. Foi vereador por três legislaturas: 1989 a 1992, de 2005 a 2008 e reeleito em 2009 a 2012. A experiência política adquirida ao longo desses anos, o habilitou a se candidatar novamente.

Sua gestão como chefe do Executivo foi pautada em uma administração democrática, ouvindo aos anseios da população.

A candidata a vice-prefeita de Ribeirão Claro iniciou sua carreira na Santa Casa de Misericórdia, onde começou sua trajetória na saúde, no setor da limpeza. Nesta entidade, trabalhou em diversos setores, e permaneceu por 28 anos. E em 2005, assumiu a Secretaria Municipal da Saúde, onde atuou no cargo por 12 anos.