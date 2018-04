Álvaro e Osmar Dias não brigaram e estarão juntos na campanha, garante coordenador

Afirma ser “insano” apontar conflitos entre os irmãos”

Celso Silva (foto) coordenador da pré-campanha a governador de Osmar Dias (PDT) declarou,na noite deste domingo, dia primeiro, inexistir quaisquer indisposições com o pedetista e o seu irmão, senador Álvaro Dias(Podemos),”chega a ser insano espalharem ruídos indicando que os dois brigaram, não faz sentido”, assinalou.

Celso foi prefeito de Bandeirantes, Norte Pioneiro, por oito anos, é amigo de Osmar “há mais de 40 anos” e atribui as pretensas maledicências a adversários políticos,”neste domingo eu e o Zucchi(Augustinho, prefeito de Pato Branco) tivemos uma reunião com o Álvaro em Curitiba, vamos nos filiar ao Podemos até o final desta semana; tudo será definido, mas não há absolutamente nenhum conflito, é tanta invernada essa propalada divergência entre irmãos que fomos convidados a ingressar no Podemos para somar forças em ambas as candidaturas”, afirmou, adicionando “nós vamos caminhar juntos na campanha numa aliança com vários partidos, existe uma relação familiar fraternal e total convergência de pensamentos nos projetos que estão apresentando para o Estado e para o país”.

O prazo máximo para troca de filiação partidária é dia sete próximo(sábado), exatamente a seis meses das eleições de 2018, conforme impõe a legislação eleitoral.