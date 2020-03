Antonely Carvalho se reúne com empresários em Ibaiti

União visa enfrentar pandemia do coronavírus

Na tarde deste domingo, dia 22, o prefeito Antonely Carvalho se reuniu com a Câmara de Vereadores e Associação Comercial e Industrial juntamente com as maiores indústrias e empregadores da cidade de Ibaiti (Sudati, Dail, Liberatti, Conect, Colinas Jeans, Tebon, Holp, SP Odonto e Magnojet).

Na ocasião, debateram ações frente a pandemia do coronavírus e ações de controle e combate a pandemia e o funcionamento das indústrias.

Assista o vídeo: