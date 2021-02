A medida foi anunciada pela Comissão Executiva

Um ato emitido pela Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná cancelou o ponto facultativo de Carnaval. A medida foi anunciada durante a abertura da sessão plenária desta quarta-feira, dia três.

Com isso, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro (segunda, terça e quarta) a Assembleia Legislativa funcionará normalmente, dentro das determinações já anunciadas de prevenção ao coronavírus, com a manutenção dos trabalhos legislativos, como a realização de sessões plenárias, reunião de Comissões e com expediente normal para os servidores efetivos e comissionados.

A medida segue o que determina o decreto estadual publicado na terça-feira (2) pelo Governo do Estado como medida para evitar aglomerações e conter o avanço da Covid-19 no Paraná.