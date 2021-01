56 casas populares e a regularização fundiária urbana de 471 imóveis, que já estão em andamento junto à Cohapar

Representantes da Prefeitura de Bandeirantes estiveram no escritório Regional da Cohapar, em Cornélio Procópio, nesta terça-feira (12), para discutir projetos habitacionais para o município que têm o apoio do deputado estadual Cobra Repórter.

Entre as reivindicações estão um Condomínio do Idoso, a regularização fundiária de imóveis e a construção de moradias pelo projeto Morar Bem Paraná.

“Encaminhamos as lideranças de Bandeirantes para o escritório da Cohapar em Cornélio para que possamos dar prosseguimento a alguns projetos como o Condomínio do Idoso, a construção inicial de 56 casas populares e a regularização fundiária urbana de 471 imóveis, que já estão em andamento junto à Cohapar. Moradia é uma prioridade e Bandeirantes pode contar com meu apoio”, ressaltou Cobra Repórter.

Estavam presentes o vice-prefeito, Nilton de Sordi, o Juba; Celso Belizario, chefe do Cadastramento Imobiliário Habitação e Regularização Fundiária; Wagner Toma, secretario de Planejamento; Rômulo Farias, diretor de Planejamento. O prefeito Jaelson Ramalho Matta não esteve presente, mas tem o apoio do deputado Cobra Repórter.