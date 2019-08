Beto Preto defende modelo do PR como política nacional de consórcios

Durante reunião em Brasília

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (fotos), participou de reunião no Ministério da Saúde nesta terça-feira (28), acompanhado pelo coordenador da Bancada do Paraná em Brasília, deputado federal Toninho Wadscheer, e pela deputada federal Leandre Dal Ponte, apresentando algumas demandas do Estado e refirmou que o modelo de funcionamento dos consórcios no Paraná pode servir de laboratório para a implementação de uma política nacional de gestão em saúde.

A comitiva foi recebida pelo chefe de gabinete Alex Machado Campos e pela assessora parlamentar Cristiane Leal, do Ministério da Saúde. Na pauta, foram abordados ainda a importância do registro de produção dos consórcios pelo Ministério da Saúde, que hoje são financiadas em 80% pelos municípios, o direcionamento de emendas de custeio de forma direta, sem vinculação com os tetos financeiros das prefeituras, além da liberação de recursos.

Queremos ampliar o direcionamento de recursos porque precisamos melhorar o investimento na média complexidade,o Ministério tem o interesse em ampliar e levar o modelo que adotamos ”

“Foi uma boa conversa aqui em Brasília. Pudemos alinhar alguns assuntos importantes e de interesse do Estado, colocar algumas situações, como a possibilidade de maior recursos das emendas federais para a saúde, a ampliação do modelo de consórcio. Somos referência para o país, num modelo que tem dado resultado há 20 anos. Acredito que podemos avançar com essa experiência para as demais regiões do Brasil”, disse Beto Preto.

Referência – Já no próximo mês, uma nova reunião com o Ministério da Saúde deve acontecer para aprofundar a discussão. Segundo o coordenador da Bancada Federal do Paraná, o encontro foi muito positivo. “O Paraná pode construir muito ainda em relação aos consórcios. Queremos ampliar o direcionamento de recursos também, porque precisamos melhorar o investimento na média complexidade. O Ministério tem o interesse em ampliar e levar o modelo que adotamos. O secretário Beto Preto fez uma defesa desta estrutura de referência, porque é um conhecedor da saúde e da gestão em saúde”.

Para a deputada Leandre, que lembrou do apontamento feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, de que o Paraná é uma referência no gerenciamento dos consórcios, o momento é extremamente favorável para a ampliação do modelo. “Eu que estou nesta luta há tempos, entendo que em passos pequenos, avançamos muito. O ministério solicitou que os consórcios apresentem uma série histórica de produção. Isso representa muito. E o secretário Beto Preto, que também já foi prefeito e presidente de consórcio, traz a experiência prática desta realidade para o Ministério. Isso ajuda muito”.