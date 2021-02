Tucano acredita em gratidão de políticos durante estada no Palácio Iguaçu

São cada vez mais intensas as informações de que o ex-governador Beto Richa (foto) está se preparando para ser candidato à Câmara dos Deputados em 2022. Amigos mais próximos afirmam que ele está empenhado em voltar ao cenário político estadual e que, para isso, conta com o apoio e a admiração de prefeitos agradecidos pelo que fez por seus municípios durante a estada no Palácio Iguaçu.

Os últimos tempos de Richa como governador foram bem tumultuados. Ele chegou a ser preso e responde a processos na Justiça. Em 2018, ele foi candidato ao Senado Federal, mas perdeu a eleiçãoEle ficou em sexto lugar, com 377.872 votos válidos.Beto reativou suas contas em rede social (Fonte: Contraponto).