Há reciprocidade na simpatia pelas plataformas de campanha

O deputado federal e candidato ao senado, Alex Canziani (foto), do PTB, confirmou seu apoio para Jair Bolsonaro (PSL) na presidência da República.

E o “Mito” também reafirmou sua concordância com a proposta do petebista, “fomos colegas na Câmara Federal e sempre aprovei a conduta do Alex como parlamentar na defesa das demandas da Educação”, salientou.