Candidata a vice-prefeita é condenada pela Justiça Eleitoral

Por propaganda eleitoral irregular Ana Baggio Molini terá de pagar R$ 5 mil em multa

A Justiça Eleitoral de Ribeirão Claro condenou a candidata a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini, ao pagamento de multa de R$ 5 mil por propaganda irregular. Ela faz dobradinha com o candidato a prefeito João Carlos Bonato (PSB).

A coligação “Ribeirão Claro Não Pode Parar” e a Comissão Provisória Municipal de Ribeirão Claro do PSC (Partido Social Cristão) ingressaram na Justiça contra a candidata, que acabou condenada pela juíza da 23ª Zona Eleitoral, Natália Calegari Evangelista. A coligação tem como candidato a reeleição o atual prefeito Mário Augusto Pereira (PSC).

Na denúncia, a coligação alegou que a postulante opositora usou um perfil no Facebook, não informado à Justiça Eleitoral, para fazer campanha pela internet. Ana Maria Baggio Molini usou uma página com o nome “Bonato Prefeito 40 e Ana Vice”, onde publicou propostas e fez propaganda eleitoral, o que contraria a legislação. Ela pode usar as redes sociais para esse fim, desde que o perfil ou página esteja registrada na Justiça Eleitoral, o que não aconteceu.

Ana Maria confirmou a existência da página no facebook e disse que a retirou do ar, assim que foi citada pela Justiça Eleitoral. Ela disse que a ocorrência de erro deu-se no cadastro junto ao CANDex, do qual, “indevidamente, não constou o perfil de Facebook”. Segundo a candidata, “o cadastro foi preenchido pelo partido e ela não tinha conhecimento do equívoco”.

A política sustentou ainda que o fato de ter uma página nas redes sociais não influenciaria no resultado das eleições e que, por isso, deveria ser afastada a aplicação da multa e julgada improcedente a representação. A Justiça Eleitoral não acatou ao apelo. Ela foi condenada ao pagamento de multa de R$ 5 mil e terá de manter a página fora do ar.