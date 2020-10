Candidatas participam de capacitação com dicas para reta final da campanha

Evento teve como objetivo repassar conhecimento para aumentar chances de eleger mulheres nestas eleições

Cerca de 150 candidatas participaram recentemente de uma reunião virtual para receber dicas de como aproveitar a reta final da campanha, tanto em termos de marketing quanto de organização jurídica e contábil. O objetivo foi compartilhar conhecimento com as mulheres para aumentar as chances de eleição e a representação feminina na política.

A deputada Leandre Dal Ponte (PV-PR), responsável pela organização do evento, falou sobre a importância da representatividade e participação de mulheres em cargos de liderança, como nas câmaras municipais e prefeituras, por exemplo.

Ela também incentivou as candidatas participantes do evento a assinar o termo de compromisso e aderir a campanha “Candidato Amigo da Criança”, da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, presidida por ela no Congresso Nacional.

Ao assinar o termo, as candidatas se comprometem com políticas públicas que, ao serem colocadas em prática, podem gerar grande impacto na vida das crianças, suas famílias e toda a sociedade. Tais como: ampliar a oferta de creches para crianças de 0 a 3 anos; implementar programas de visitação familiar; e priorizar a criança no orçamento municipal.

Convide pessoas próximas a se engajarem na sua campanha, estabeleça uma meta diária de pedidos de voto, peça para quem se engajar na sua campanha que conseguirem mais três, cinco ou até dez votos cada”

Além da deputada paranaense, participam do evento a consultora eleitoral, Danielle Gruneich, e o publicitário, mestre em Comunicação, Gerson Scheid.

Ele deu dicas preciosas de marketing político eleitoral para as candidatas, traduzidas em ações simples, que podem ser colocadas em prática no cotidiano da campanha. “Convide pessoas próximas a se engajarem na sua campanha, estabeleça uma meta diária de pedidos de voto, peça para quem se engajar na sua campanha que conseguirem mais três, cinco ou até dez votos cada”, apontou Gerson.

Segundo ele, também é importante organizar agendas com famílias, grupos de amigos e associações. E ele chamou a atenção para as candidatas não focarem os esforços de campanha apenas nas redes sociais. “Fortaleça a identidade em todo ponto de contato com as eleitoras e eleitores, conte sua história e o que você tem para contribuir”, acrescentou.

Danielle falou sobre a participação das mulheres sobre o funcionamento do Fundo Eleitoral e também sobre a atenção que precisa ser dada pelas candidatas à prestação de contas.

As participantes elogiaram o evento. Maria de Lourdes Machado, de Carambeí, agradeceu o convite: “Muito obrigado por ter dado a oportunidade de participar. Muita gratidão a vocês. Deus abençoe”.

Já Kelly Siqueira, candidata em Clevelândia, afirmou: “A palestra foi maravilhosa, muito instrutiva e de grande valia. Vou usar e executar a voz naquele contrato com certeza vai ser a minha bandeira”.