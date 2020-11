A disputa será somente entre postulantes à câmara de vereadores

Flávio Zanrosso (fotos) conseguiu articular uma chapa majoritária única e será reeleito prefeito no dia 15 próximo, tendo na vice Rodrigo Faria.

No próximo sábado, dia sete, voluntários saindo do Bairro Alto , pomoverão uma carreata “da união, da família e principalmente, do novo momento que nossa cidade vive”, afirma, satisfeito, o chefe do executivo.