Cartório eleitoral alerta sobre prazo

Em Santo Antônio da Platina

O Cartório Eleitoral de Santo Antônio da Platina (foto) abriu mais cedo, às nove horas, nesta quarta-feira, dia nove, e deve receber dezenas de pessoas por causa do final de prazo para providências documentais.

O brasileiros que ficaram mais de três eleições sem votar ou justificar a ausência têm até esta quarta-feira (9) para regularizar a situação. Para efeito de contagem, cada turno de um pleito representa uma eleição. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quase 1,9 milhão de eleitores estavam em situação irregular no país em maio de 2017.

O cidadão deve ir ao cartório eleitoral de posse do título de eleitor caso o possua, além de um comprovante de residência e um documento oficial de identificação pessoal que tenha, no mínimo, nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade. No caso dos homens, também é necessário levar o comprovante de quitação militar.

Outras solicitações– Também termina nesta quarta-feira o prazo para que o eleitor que tem 15 anos, mas vai completar 16 anos até a data da eleição e pretende votar, requerer o título. O mesmo dia também é o prazo final para que pessoas com deficiência que necessitam de atendimento especial informem sua situação à Justiça Eleitoral para que sejam remanejadas para uma seção adaptada.

A participação nas eleições é facultativa apenas para analfabetos, pessoas com idade entre 16 e 18 anos ou com mais de 70 anos. Para os demais brasileiros, o voto é obrigatório.

