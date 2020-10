Casa Civil discutirá política no Norte Pioneiro

Reunião será promovida pelas regionais de Jacarezinho e Cornélio Procópio

Nesta terça feira, dia 20, às 15 horas, ocorrerá uma vídeoconferência, via Google Meet, para discutir sobre as ações governamentais para a região do Norte Pioneiro.

Tudo está sendo organizado pelas regionais de Jacarezinho e Cornélio Procópio.

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, e o Chefe de Gabinete do Governador, Daniel Vilas Boas (foto ao fundo, com o governador Carlos Massa Ratinho Junior), marcarão presença.