Cida amplia oferta de exames, diagnósticos e cirurgias eletivas

Mais agilidade aos serviços de saúde e redução do tempo de espera por exames

Utilizar espaços ociosos de hospitais e de clínicas médicas particulares para ampliar a cobertura de atendimento do SUS no Paraná é uma das propostas da governadora Cida Borghetti (foto) para sua reeleição. O projeto “Corujão”, de acordo com Cida, vai proporcionar mais agilidade aos serviços de saúde e diminuir o tempo de espera por exames, diagnósticos e cirurgias eletivas. A proposta foi detalhada em debate nesta segunda-feira (20).

Pela proposta, o Estado vai garantir a utilização da estrutura, equipamentos e mão de obra depois dos horários de pico para atender pacientes do SUS. “Existem muitos hospitais e clínicas que ficam com espaços ociosos, principalmente depois das 16 horas. Nossa intenção é usá-los para diminuir o tempo de espera por exames e cirurgias eletivas”, afirmou.

“Além disso, conseguiremos oferecer aos pacientes equipamentos com tecnologia de ponta. Cabe aos gestores públicos buscar o que tem de melhor e mais moderno para nossa gente”, acrescentou.

DESCENTRALIZAÇÃO – O Corujão complementa ações de descentralização da saúde já defendidas por Cida. Segundo ela, estão sendo planejadas soluções para que os pacientes viagem menos pelo Estado para consultas e exames.

“É desumano fazer uma pessoa em tratamento viajar horas de ônibus para receber o atendimento adequado. Por isso defendo a ampliação da regionalização da Saúde com o apoio a hospitais de referência em cada região do estado. Por exemplo, o braço do Hospital Erasto Gaetner no Litoral”, disse.

Cida também apresentou um projeto de saúde móvel. A proposta é colocar carretas com equipes multidisciplinares de médicos, enfermeiros e técnicos com equipamentos modernos para atender as regiões mais necessitadas. “Inclusive com atenção especial para a saúde mental. Levar a saúde cada vez mais perto das pessoas é um compromisso”.