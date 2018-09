Cida: Cada um responde por seus atos ; veja vídeo

Governadora não tem absolutamente nada a ver com acusações contra o tucano

A governadora Cida Borghetti, candidata a reeleição no Paraná, comentou agora pouco a respeito da nova fase da operação Lava Jato. “Cada um tem que responder pelos seus atos. Eu estou tranquila, em paz, fazendo o meu trabalho. Cuidando do estado e também como candidata levando a minha mensagem à população do Paraná”, disse Cida Borghetti na entrevista a rádio Independência, de Cascavel.

Cida Borghetti assinalou que assumiu o Estado, criou a Divisão de Combate à Corrupção que tem autonomia e apoio para trabalhar. “A divisão tem total autonomia para desenvolver esse trabalho, ou seja, receber as denúncias e investigar. Eu não compactuo com nenhuma forma de desvio de conduta e com a corrupção que imperou nos últimos anos no País.”, disse.

A governadora reiterou que conduz seu governo com diálogo, mas com atitude e firmeza. “Eu peço a população que nos ajude, através do disque denúncia 181 ou do 0800 41 11 13. Repito: eu não compactuo com nenhum desvio de conduta. Tenho falado sempre desde o dia que assumi o governo há quatro meses. Inclusive hoje, a Divisão de Combate à Corrupção também está fazendo uma grande operação, de empresas que fraudaram contratos licitatórios”, declarou.