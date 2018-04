Cida convoca reunião de integração das forças de segurança

Na próxima segunda-feira

A governadora do Paraná, Cida Borghetti, reúne na segunda-feira (30), no Palácio Iguaçu, representantes de diversos órgãos do setor de segurança pública. Será a primeira reunião de integração das forças de segurança do Estado do Paraná.

O encontro terá a participação da Secretaria da Segurança Pública, Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal , Departamento Penitenciário, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Guarda Municipal, Sindicatos e outras entidades do setor.