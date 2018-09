Cida reúne milhares e faz caminhadas em todas as regiões

Neste final de semana

A governadora Cida Borghetti realizou mobilizações em todas as regiões do Estado neste final de semana. Em Curitiba, mais de cinco mil pessoas participaram da caminhada no Calçadão da XV (fotos) , mostrando a força da campanha rumo ao segundo turno.

“Hoje o Paraná amanheceu 11. Todas as cidades estão levantando a bandeira da oportunidade, da educação, da segurança pública, da saúde. O compromisso com aqueles que mais precisam do poder público. Muito obrigada à todos que nos acompanham nesta campanha a favor de um Paraná mais justo e digno”, afirmou a governadora durante discurso.

A multidão recebeu Cida com gritos de guerra e apoio. Acompanhada do candidato ao senado, Alex Canziani (PTB), e demais lideranças, ela agradeceu o apoio e pediu o compromisso de todos a favor do povo paranaense.

Vamos com seriedade, compromisso, transparência com o trato da coisa pública. Que Deus permita que possamos chegar dia 7 e dizer muito obrigada meu Deus“

“Vamos erguer a bandeira do amor e da fraternidade. Muito obrigada ao povo que nos acompanha diuturnamente. A onda agora é 11 e não vamos sossegar”, afirmou Cida empolgando os que estavam presentes na mobilização.

“A vitória será do povo paranaense elegendo a primeira mulher para governar o Paraná na sua história. Vamos juntos à vitória do 11. A vitória do povo paranaense”, agradeceu a governadora.De acordo com Cida, o Paraná já tem um o novo jeito de governar e precisa da confiança e da oportunidade para continuar.

“Já mostrei ao Paraná, como uma mulher governa: seriedade, compromisso, transparência com o trato da coisa pública. Que Deus permita que possamos chegar dia 7 e dizer ‘muito obrigada meu Deus’”, declarou Cida que também pediu apoio aos companheiros de chapa.