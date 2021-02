As obras envolvem a implantação de terceiras faixas ao longo de 17,5 quilômetros dos 127,1 quilômetros do trecho

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) publicou no final de semana a licitação da modernização da PR-092, entre Jaguariaíva, nos Campos Gerais, e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Estado. O valor máximo para a revitalização é de R$ 51.083.322,30. As obras envolvem a implantação de terceiras faixas ao longo de 17,5 quilômetros dos 127,1 quilômetros do trecho.

“Esta é uma obra que vínhamos solicitando há muito tempo. Pedimos vários ajustes na via enquanto ela não fosse autorizada, acompanhamos a audiência pública que tratou do assunto e agora ela vai se tornar uma realidade. Quero parabenizar o governador Ratinho Junior, o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex e todas as lideranças que lutaram por esta conquista”, afirmou Cobra Repórter.

O projeto executivo foi viabilizado com recursos do Estado e as obras serão custeadas pelo programa Avança Paraná, originado a partir do financiamento de R$ 1,6 bilhão captado junto a um consórcio de bancos em 2020. As propostas podem ser encaminhadas até o dia 2 de março, com previsão de abertura dos envelopes no dia 3 de março. Depois da assinatura do contrato, as obras devem durar 360 dias.

As intervenções estão no rol de Ampliação da Capacidade e Segurança da Rodovia e vão do início da PR-092, no km 200, em Jaguariaíva, até o entroncamento com a BR-153, no km 327, passando por Arapoti, Siqueira Campos, Quatiguá e Joaquim Távora. Esse trecho deve ingressar no Lote 2 da nova concessão dos pedágios, mas a melhoria antecipará a segurança para os usuários em alguns anos.

“Esta é uma rodovia importante para o Norte Pioneiro e para a ligação com São Paulo. As melhorias vão garantir mais segurança e conforto para quem utiliza a via”, finaliza Cobra Repórter.