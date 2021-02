“Uma ação para incentivar a inserção de jovens no mercado de trabalho, este é o objetivo do Cartão Futuro Emergencial! E você, empresário, pode ajudar fazendo parte deste programa”, ressaltou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná.

O deputado lembra que, no final do ano passado, o governador Ratinho Junior lançou o site www.cartaofuturo.pr.gov.br onde empresas interessadas podem se cadastrar para participar do Cartão Futuro Emergencial, criado pelo Governo do Estado para estimular e manter as contratações de jovens aprendizes.

De acordo com o programa, o empregador que mantiver contrato ativo com aprendizes menores de 18 anos terá acesso à subvenção econômica de R$ 300,00. O valor é referencial por aprendiz e valerá por um prazo de 90 dias a partir da solicitação. Aqueles que contratarem novos aprendizes, mesmo que em substituição dos que tiveram o contrato encerrado durante a pandemia, terão acesso a R$ 500,00.