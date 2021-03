O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná, enviou um ofício, nesta quarta-feira (17), ao delegado do Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Paraná (Nuciber) solicitando investigações relativas aos vídeos que têm circulado na internet de autoria do youtuber Henry Walnut (@henrytado).

Nas publicações, o youtuber aparece vestido de princesa Elsa e ensina práticas reprováveis às crianças. Em alguns dos vídeos, por exemplo, ele incentiva as crianças a cometerem práticas satânicas. “Pedimos também que, ao final das investigações, se possível, mantenha a Comissão informada das providências tomadas para trabalharmos juntos na causa de proteção às nossas crianças”, complementou o deputado Cobra Repórter. Qualquer conteúdo impróprio pode ser denunciado na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.nuciber.pr.gov.br

“Temos que ficar muito atentos aos conteúdos que nossos filhos acessam na internet. Em caso de vídeos que incitam a violência, falar para a criança que você não quer que ela faça esse tipo de coisa jamais! Orientar que não converse com desconhecidos nas redes sociais também é essencial. A questão de impor a autoridade, de dizer ‘não’ é de fundamental importância”, alertou o deputado estadual Cobra Repórter.