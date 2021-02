Realizado balanço dos investimentos do governo estadual no NP

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, participou, nesta quarta-feira (10), de uma reunião com prefeitos que fazem parte da Associação dos Municípios do Norte do Paraná, a Amunop, e o Chefe da Casa Civil, Guto Silva.

Também participaram do encontro no Palácio Iguaçu os secretários de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes.

O tema da reunião foi “Gestão Paraná/O Estado e suas estruturas de apoio aos Municípios”. O encontro serviu para fazer um balanço dos investimentos do Governo do Estado na região no ano passado e discutir os projetos para esse ano.

“Essa aproximação, esse diálogo entre prefeitos e Governo do Estado é de fundamental importância para ajudar o Norte do Paraná, que precisa de muitos investimentos e destinação de recursos. Foi uma reunião muito produtiva em benefício do povo da nossa região”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter.

Entre os prefeitos presentes, estavam Fernando Coimbra de Rancho Alegre, Michel Bomtempo (Tuti) de Assaí, José Olegário Ribeiro Lopes de Congonhinhas, Mônica Zambon de Itambaracá, Alessandro Ribeiro de Leópolis, Tião Rogatti de Nova América da Colina, Carlão Messias de Nova Fátima, Claudemir Valério (Garrafa) de Nova Santa Bárbara e Venicius Djalma Rosa de São Jerônimo da Serra. Representando Bandeirantes, estava o vice Nilton De Sordi Junior (Juba).

Fazem parte da Amunop os seguintes municípios: Abatiá, Andirá, Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antonio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Uraí.