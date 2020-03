Cobra Repórter quer abertura da UTI adulta do Hospital Regional

Hospital tem 73 leitos

“Temos que tirar os pacientes da estrada. O risco de acidentes é constante. Os pacientes de Santo Antônio da Platina, por exemplo, que precisam de uma UTI adulta têm que ser atendidos em Jacarezinho sendo que tem um espaço pronto para isso? É um absurdo”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

E esse foi o tema da reunião organizada pela pré-candidata a vereadora de Jacarezinho, Luciane Aparecida Alves, que contou com a presença da diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP) em Santo Antônio da Platina, Ana Cristina Micó.

O Hospital Regional tem 73 leitos e uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI) com capacidade para 10 pacientes que não está em funcionamento,entre outros motivos, por falta de interessados no credenciamento para contratação da equipe multidisciplinar em algumas especialidades médicas. O HRNP atende 22 municípios da 19ª Regional de Saúde. Por mês, realiza 600 atendimentos de trauma e cerca de 200 partos.

“Vou trabalhar firme junto com o governo do estado para que isso aconteça”, garantiu o deputado Cobra Repórter. Participaram também da reunião Benedito de Paula, liderança de Jacarezinho, Leandro Marcos Garcia, empresário Piraquara, e Fernando Pinheiro e Milton Ferreira, empresários de Arapoti.

