O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, apresentou um requerimento em caráter de urgência, na Assembleia Legislativa, sugerindo o chamamento de servidores públicos civis da área de saúde aposentados e militares da reserva para emergencialmente (após de vacinados prioritariamente) comporem uma força auxiliar remunerada de combate à Covid-19.

Segundo o requerimento, a convocação é para aqueles que já atuaram como auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos (dentre outros aptos). “Chegou a hora do chamamento daqueles que têm experiência comprovada no trato da saúde das pessoas para unirem-se em apoio aos irmãos que se encontram exaustos no front da guerra contra a Covid”, explicou o deputado Cobra Repórter.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior. “Em nome da população do Paraná, solicitei ao governador que proceda ao chamamento dos aposentados oferecendo remuneração adicional às aposentadorias, a fim de que possamos reunir um exército de pessoas para enfrentarmos as possíveis ondas de contaminação previstas e também para que possamos ampliar o número de leitos para atendimento da demanda de infectados em Unidades de Terapia Intensiva”, justificou o vice-líder do Governo.

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO COBRA REPÓRTER

REQUERIMENTO

Requer o envio de expediente ao excelentíssimo senhor CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR, Governador do Estado do Paraná, EM CARATER DE URGÊNCIA, sugerindo o chamamento de servidores públicos civis da área de saúde aposentados e militares da reserva, aqueles que já atuaram como auxiliares de enfermeiros, enfermeiros e médicos, dentre outros pertinentes, para após vacinados prioritariamente, componham emergencialmente uma força auxiliar remunerada de combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Presidente.

O Deputado Estadual que o presente subscreve,

no pleno exercício de suas atribuições, com muita honra comparece perante Vossa Excelência,

para REQUERER, após ouvido o douto Plenário, o envio de expediente ao excelentíssimo

senhor CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR, Governador do Estado do Paraná, EM

CARATER DE URGÊNCIA, sugerindo o chamamento de servidores públicos civis da área de

saúde aposentados e militares da reserva, aqueles que já atuaram como auxiliares de

enfermeiros, enfermeiros e médicos, dentre outros pertinentes, para após vacinados

prioritariamente, componham emergencialmente uma força auxiliar remunerada de combate à

COVID-19.

JUSTIFICATIVA: Chegou a hora da convocação dos irmãos servidores aposentados, chegou a

hora do chamamento daqueles que tem experiência comprovada no trato da saúde das

pessoas, para unirem-se em apoio aos irmãos que se encontram exaustos no front da guerra

contra o COVID-19 nos hospitais, combate que não podemos perder sob pena do caos. Em

nome da população do Paraná, solicitamos ao nobre e sensível Governador do Estado, que

proceda ao chamamento dos pertinentes aposentados, oferecendo-lhes remuneração

adicional às aposentadorias, a fim de que possamos, após vacinados prioritariamente, reunir

um exército de pessoas para enfrentarmos as possíveis ondas de contaminação previstas e

também para que possamos ampliar o número de leitos para atendimento da demanda de

infectados em UTIS.