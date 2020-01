Confirmada parceria Gil prefeito e Celso Schmidt vice

Decisão foi anunciada ontem à tarde

Reunidos na tarde desta segunda-feira, dia seis, o comerciante Gilson Jesus Esteves(PTB), o Gil Martins, e o empresário Celso de Souza Schmidt(sem partido) anunciaram, por meio do npdiario, terem definidos que o primeiro será o cabeça de chapa e o segundo vice nas eleições deste ano. Obviamente, trata-se de pré-candidaturas que somente serão confirmadas nas convenções municipais.

Só que ambos garantem que a decisão é irreversível e imutável.

Os dois estão articulando agora os futuros postulantes à vereança e têm visitado lideranças de todas as idades, bairros, tendências ideológicas e siglas, “teve quem afirmasse que eu estaria querendo me filiar no PSB, por exemplo, mais uma bobagem de quem está sempre desinformado; temos tempo para escolher a melhor legenda e vamos juntos”, declarou Schmidt, com a experiência de quem já foi vice-prefeito, chefe do executivo e presidente do legislativo platinense.

A ideia é atrair possíveis apoiadores e a dupla citou alguns nomes para a câmara , como Cláudio Cação(MDB), “também vamos ver se o Pedro Claro vai mesmo ser pré-candidato ou vai desistir como se especula na cidade desde o ano passado; há ainda detalhes em outras chapas, mas a nossa agora está definida”, adicionou o empresário.

O primeiro turno das eleições para prefeito e vereador (onde há mais de 200 mil eleitores) e o pleito único (nas que têm menos) estão marcados para 4 de outubro (domingo), mas desde o início de 2020 as articulações se intensificaram e existem mudanças legais.

A legislação já proíbe, por exemplo, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Também desde a virada do ano, as entidades ou empresas que fazem pesquisas relativas às eleições ou a possíveis candidatos estão obrigadas a registrar as informações no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 5 dias antes da divulgação.

Do dia 5 de março ao dia 3 de abril, ocorre o período da chamada “janela partidária”, quando os vereadores poderão mudar de partido por justa causa, para concorrerem nas eleições majoritária ou proporcional sem perder o mandato. Já 4 de abril é o fim do prazo para aqueles que desejam concorrer a um cargo eletivo estarem filiados a um partido. Até 7 de maio é o prazo para os eleitores regularizarem sua situação para votarem em outubro.

Uma das novidades este ano é que a partir de 15 de maio, antes mesmo da realização das convenções que vão oficializar candidatos e alianças partidárias, marcadas para acontecer até 5 de agosto, os pré-candidatos já poderão fazer arrecadação prévia de recursos através de financiamento coletivo. O uso desses recursos só será liberado após o efetivo registro da candidatura, a obtenção de CNPJ e a abertura de conta bancária por parte do candidato.

Calendário Eleitoral 2020