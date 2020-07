Confirmados chegam a 90 casos e Zezão se reúne hoje para novas decisões

Exclusivo: O Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado nesta terça-feira, dia 30, pela Secretaria de Saúde, apresentou mais dez resultados positivos. Assim, a cidade acumula 90 casos confirmados, deste total, 51 já estão recuperados.

Entre os pacientes em fase ativa da doença, 36 fazem isolamento domiciliar e nenhum está hospitalizado.

Em andamento, 213 casos suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais. Outros 587 casos foram descartados, após resultado negativo para coronavírus.

São três óbitos, sendo um considerado importado, por se tratar de um paciente que veio a falecer em outro estado, porém seu endereço fixo era Santo Antônio da Platina.

No início da noite, ao npdiario, o Prefeito Professor Zezão (foto) declarou que, no momento não decidiu nada além do já definido, “mas vamos fazer uma reunião do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da Covid-19 às 17h30m desta quarta-feira e avaliar as necessidades, principalmente pelo fato de ter fechado a região de Cornélio Procópio”, assinalou.

Como chefe do executivo, convive diariamente com pessoas exigindo abertura do comércio, por exemplo, e outras pedindo que seja decretado, também, por exemplo, o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais.

