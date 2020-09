Convenção confirma candidaturas de José Artur Ritti e Cação

Ao todo são 42 postulantes ao Legislativo (14 de cada um dos três partidos)

O MDB(Movimento Democrático Brasileiro) de Santo Antônio da Platina oficializou na manhã/tarde desta segunda-feira, dia 31, em convenção partidária, José Artur Ritti como candidato a prefeito e Cláudio Domingues, o Cação, para vice-prefeito. O evento foi na própria residência do postulante à chefia do executivo.

A chapa majoritária “Compromisso e Respeito” foi aprovada por dezenas de filiados que participaram da convenção, e que conta também com mais dois partidos, o Solidariedade e o PC do B. Ao todo serão 42 postulantes ao legislativo (14 de cada partido).

A convenção partidária foi marcada para o primeiro dia do calendário eleitoral para acabar com as especulações e fake news. “Sou homem de palavra, fechamos o acordo em janeiro e vamos até o final ganhando ou não as eleições de 2020. Enquanto os adversários políticos tentavam destruir de qualquer maneira a nossa parceria, nós estávamos ouvindo a população e montando o nosso plano de governo de acordo com a necessidade dos platinenses”, afirmou o ex-vereador Cação.

O projeto dos candidatos do MDB é de “resgatar a qualidade de vida, melhorando os serviços de saúde, educação, geração de empregos entre outros, construindo um município socialmente igualitário”.

“Reforçando o que o Cação disse: o nosso plano de governo é pautado nas reais necessidades da população. Fomos às ruas ouvir principalmente a população menos favorecida. O foco é compromisso e respeito com as todas as pessoas. Vamos juntos trabalhar para o desenvolvimento da nossa cidade”, finalizou José Artur.