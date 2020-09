Convenção platinense do PT e PSOL será no próximo domingo

Partido oficializa candidatos para disputa das eleições municipais

Valter do Partido dos Trabalhadores e Jânderson Rodrigues já têm se apresentado publicamente como pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de Santo Antônio da Platina. A confirmação da dobradinha entre as siglas deve se concretizará no próximo domingo, dia 13, data para a qual está marcada a convenção de ambos os partidos.

Na data serão decididas também as candidaturas proporcionais com os nomes de pré-candidatos a vereadores de cada partido e demais assuntos pertinentes ao pleito eleitoral deste ano.

O evento terá lugar em ambiente aberto e amplo com estrita observância das regras de higiene e distanciamento social exigidas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia do novo coronavírus.