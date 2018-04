Corpo de dr.Joel será sepultado hoje às 14h30m

Ele foi presidente da OAB e vice-prefeito de Santo Antônio da Platina

O corpo do ex-vice-prefeito de Santo Antônio da Platina, Joel da Silva Coelho (Fotos/Arquivo Npdiario) será sepultado às 14h30m desta terça-feira, dia dez, no cemitério São João Batista. Ele morreu por volta de meio-dia desta segunda-feira, dia nove. O fato é o principal assunto no Norte Pioneiro.

Aos 78 anos, estava no Hospital do Coração de Londrina, onde havia se submetido a um cateterismo.

Era pai do atual prefeito platinense, professor Zezão, e diretor do Conselho Fiscal do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina e também já havia coordenado a Efapi(Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) e sido presidente duas vezes da Subseção da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil).

Foi vice-prefeito entre os anos de 1973 e 1977.

Deixou a esposa, Sônia, os filhos Joel, Marcela, Zezão e Mirna, cinco netas e quatro netos.

O prefeito viajou para Londrina nesta segunda com o secretário municipal de Planejamento, Airton Diniz, para participar de uma reunião na regional da CEF(Caixa Econômica Federal) e ambos foram surpreendidos com a notícia.

O professor contou para o npdiario que dr.Joel saía da Unidade de Tratamento Intensivo quando faleceu, sem sofrimento.

O executivo decretou luto oficial de três dias.

O Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina emitiu a seguinte Nota:

Com pesar, lamentamos profundamente o falecimento do Diretor Dr. Joel Carlos da Silva Coelho, perdemos uma grande referência no conceito de luta, de garra e que serviu durante muitos anos como instrumento humano na defesa intransigente dos interesses dos produtores rurais.

Aos familiares, prestamos nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames.

O texto é assinado pelo presidente da entidade, José Afonso Junior.

