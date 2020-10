Deputado Arilson Chiorato visita 12 cidades do Norte Pioneiro

Ele fará campanha para ajudar os correligionários da região

O deputado estadual e presidente do PT-PR, Arilson Chiorato, visitará Santo Antônio da Platina nesta quinta-feira (22). A partir das 10h30 ele estará no comitê de campanha da coligação Compromisso com a Mudança, do PT e PSOL. Arilson, que também é coordenador da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, vem ao município para manifestar seu apoio aos candidatos a prefeito, Valter do PT, e vice-prefeito, Janderson Rodrigues, e aos vereadores da coligação.

O parlamentar trouxe, em cooperação com a deputada federal e presidente do PT Gleisi Hoffmann, emendas parlamentares que trouxeram mais de R$ 300 mil em recursos para as áreas de enfrentamento à pandemia do coronavírus, equipamentos para a associação de produtores além de um veículo para a Assistência Social.

Assim como os candidatos a prefeito e vice, defende o aproveitamento do potencial de Santo Antônio da Platina como polo regional prestador de serviços de saúde – proposta dos candidatos do PT e PSOL

Chiorato visitará também Santana do Itararé, Salto do Itararé, Siqueira Campos, Ribeirão Claro, Jacarezinho, Andirá, Bandeirantes, Santa Mariana, Cornélio Procópio, Assaí e Jataizinho.