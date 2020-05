Deputado Cobra Repórter pede reforço na testagem da Covid-19

Previsão é realizar 200 mil testes RT-PCR nos próximos meses

O Governo do Estado está ampliando testagem para a Covid-19 no Paraná: a estratégia ajuda na identificação e controle do novo coronavírus e passa pela distribuição de 230 mil testes rápidos aos municípios, além do aumento da capacidade de diagnóstico por meio do RT-PCR, considerado padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Fui informado que municípios do norte e norte pioneiro já estão recebendo mais testes nesta sexta-feira, dia 22. Quero aproveitar para lembrar aqui que apresentei um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná, solicitando, em caráter de urgência, o aumento dos estoques de testes para detecção do novo coronavírus nas Unidades Públicas de Saúde de Londrina e demais municípios do norte e norte pioneiro. Os testes estão chegando, mas precisamos de ainda mais! Por isso, já entrei em contato com o governador Ratinho Junior para que amplie esse número o mais rápido possível”

O deputado destacou que a disponibilidade de testes rápidos e dos diagnósticos laboratoriais (RT-PCR) é fundamental para que o Governo tenha uma avaliação mais fiel do que acontece no Paraná.

A previsão da secretaria estadual de Saúde (Sesa) é realizar 200 mil testes RT-PCR nos próximos meses. Com uma maior quantidade de testes sendo feitos, a tendência é que também aumente o número de casos confirmados no Estado, já que a testagem em massa trará um panorama mais claro de quem pegou a doença, inclusive identificando casos leves.