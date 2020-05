Deputado Cobra Repórter quer EPIs para coveiros

“Eu recebi um vídeo gravado em Sarandi, região de Maringá, que me chocou: os coveiros estavam utilizando capa de motoqueiro e sacola de supermercado – numa tentativa de se protegerem – para enterrar uma vítima com suspeita de coronavírus. Isso é um absurdo”, desabafou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

Ele apresentou, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), um requerimento solicitando a disponibilização de álcool gel e equipamentos de proteção individual (EPIs) para os funcionários de cemitérios de todo o Estado.

Os coveiros estão correndo riscos elevados no exercício de suas funções. Precisamos que as prefeituras disponibilizem álcool gel e equipamentos de proteção individual para evitar a contaminação do coronavírus para quem trabalha nos cemitérios. Neste sentido, estou pedindo ao Governo do Estado que apoie as prefeituras nas ações de prevenção e fiscalização necessária nos sepultamentos”