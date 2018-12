Deputado federal Rubens Bueno anuncia R$ 123 mil para Santo Antônio

Asfalto nas Vilas São Pedro e Ribeiro



Uma notícia positiva para Santo Antônio da Platina foi dada pelo deputado federal Rubens Bueno. Foi autorizado o pagamento de uma emenda destinada pelo parlamentar ao município. O valor do recurso é de R$ 122.925,00 (de uma emenda no valor total de R$ 250 mil) e deverá ser pago nos próximos dias.

Segundo o coordenador regional do PPS no Norte Pioneiro, Francisco Proença Junior (junto com o parlamentar nas fotos), esse é um investimento importante para a população de diversos bairros da cidade.

“Este é um recurso de muita importância para nossa cidade. Ele será utilizado na conclusão da pavimentação da Rua Paraná. Com a conclusão desta obra, os moradores da Vila São Pedro também parte da Vila Ribeiro serão beneficiados. Temos apenas que agradecer ao deputado Rubens Bueno”, finalizou.