A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu neste final de semana uma ambulância do Tipo A, modelo essencial para transportar pessoas que não apresentam risco de vida e é utilizada para remoções simples dos pacientes.

Além da melhora no atendimento, o veículo oferece mais segurança aos platinenses.

A aquisição da ambulância no valor de R$ 170 mil se deu através de uma emenda parlamentar indicada pelo Deputado Estadual Mauro Moraes, com contrapartida do município de R$ 15 mil.