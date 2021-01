Com o apoio do deputado estadual Cobra Repórter

A comunidade escolar do Colégio Estadual Nicanor Bueno Mendes, de Jundiaí do Sul, está comemorando uma importante conquista que teve o apoio e a intermediação do deputado estadual Cobra Repórter: a manutenção do 1° ano noturno.

“A manutenção desta turma é fundamental, especialmente para os alunos da zona rural e da cidade que trabalham e não podem estudar durante o dia. Nosso parceiro Gleison pediu apoio, conversamos com a Secretaria de Educação e a turma foi mantida”, afirmou Cobra Repórter.

O diretor do Colégio Nicanor Bueno Mendes, Wander Fonseca, destaca que a manutenção da turma é muito importante e que, agora no início do ano, a procura pelas vagas aumenta. Também lembrou que os alunos da zona rural dependem do transporte escolar, que funciona somente do período noturno.

Ele lembrou que, em 2019, eles estiveram com o deputado em Curitiba para solicitar que a junção de alunos do Colégio Nicanor Bueno Mendes para a Escola Luiz Petrini não fosse feita. Após a intervenção do parlamentar, o Colégio foi mantido.

O presidente do PSD do município, Gleison de Souza Alves, agradeceu mais uma vez a atenção e dedicação do deputado Cobra Repórter para com o município. “Sempre que solicitamos, o deputado Cobra Repórter está pronto para nos ajudar. Só temos tido conquistas”, afirmou.