Angelo Rigon informa que o ex-deputado federal Alencar Furtado, que cumpriu três mandatos até ser cassado pela ditadura militar,e que foi candidato a governador do Paraná, foi internado em Unidade de Terapia Intensiva nesta semana.

Furtado, pai de Heitor de Alencar Furtado, assassinado em Mandaguari quando era deputado federal, tem 95 anos e reside em Brasília (DF).

Sylvio Sebastiani, do velho MDB (Movimento Democrático Brasileiro) de Alencar Furtado, informou o fato aos amigos depois de ter falado com um familiar do ex-deputado (Fonte: Blog do Tupan).