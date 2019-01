Ex-governadora é convidada pelo Japão para missão internacional

Nove dias de experiências

A ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, viaja na próxima semana ao Japão para conhecer o modelo de governança do país. A missão internacional foi organizada pelo governo japonês com agendas nas áreas econômica, social e cultural. A programação começa na quarta-feira (9) e segue até quinta-feira (14).

Durante os nove dias, Cida Borghetti tem compromissos nas cidades de Tóquio, Quioto, Osaka e Hyogo.

“Estou honrada com o convite do governo japonês para trocar experiências e conhecer de perto o modelo de governança e a cultura desse país milenar que contribuiu muito para o desenvolvimento do Paraná”, disse Cida.

“O governo japonês identificou, na ex-governadora, o perfil de liderança natural, por isso a convidou para uma visita oficial”, explicou o cônsul-geral do Japão, Hajime Kimura.

Cida apresentará projetos para primeira infância e saúde preventiva. Cida é embaixadora da Organização Mundial da Família (OMF) e referência internacional nos temas. Também está marcada visitas a um centro de educação para crianças, a um hospital e a um centro de reabilitação de idosos. “Essa troca e atualização de conhecimentos é essencial para construirmos políticas públicas cada vez melhores e mais eficientes a quem mais precisa”.

A ex-governadora participa também de reuniões nos ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, encontra-se com o vice-governador de Hyogo, com os prefeitos de Kakogawa e de Himeji e com presidentes de empresas de tecnologia Mitsui, Marubeni Corporation, Sysnex e Fujutsu.

“É uma agenda ampla onde vou reforçar o interesse do Paraná e do Brasil em estreitar laços econômicos e culturais e receber investimentos para gerar empregos e renda”

Em julho do ano passado, Cida Borghetti, enquanto governadora do Estado recepcionou a princesa Mako do Japão, neta mais velha do imperador Akihito, em Maringá. Na visita foram iniciadas as tratativas para o convite da missão internacional.