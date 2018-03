Ex-vice-prefeito Jorge Garrido recebe alta e descansa em casa

Em Santo Antônio da Platina

O médico Jorge Cendon Garrido (fotos), ex-vice-prefeito duas vezes de Santo Antônio da Platina, está na sua residência, descansando e estável. Ele havia sido internado na semana passada numa Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Evangélico de Londrina.

Sofreu problemas cardíacos na sexta-feira, se submeteu a dois procedimentos (cateterismo e angioplastia) no sábado e agora agradece aos familiares e amigos que manifestaram preocupação e também as orações pelo seu restabelecimento.

Dr.Garrido foi presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologista,casado com a empresária Helena, tem 65 anos,três filhos e dois netos.