Filiações fortalecem Álvaro Dias no Paraná

Lideranças assinaram filiação no Podemos

O pré-candidato à Presidência da República, senador Álvaro Dias, está se fortalecendo no Paraná com as novas filiações ao Podemos.

O prefeito da cidade de Pato Branco, Augustinho Zucchi (foto), assumirá a presidência do Podemos no Estado, e o ex-prefeito de Bandeirantes, Celso Silva (foto), ficará na secretaria geral.

Assim como estão certas as filiações do deputado federal Diego Garcia e dos deputados estaduais Rasca Rodriguez e Fernando Scanavaca, igualmente também se filiaram outras lideranças de destaques das diversas regiões do Estado, como a do ex-prefeito de Londrina, Alexandre Kireef, juntamente com Valter Orsi e o jogador Germano(foto), capitão do LEC (Londrina Esporte Clube).

Fortalecendo o partido no Paraná ainda estão Neivo Beraldim, Ricardo Guerra, Carlos Scarpelini, Nelson Tureck, Ricardo Maia e Marcelo Almeida.

“Alvaro Dias será o próximo presidente do Brasil e o Podemos terá uma chapa consistente de candidatos a deputado estadual e federal com nomes fortes, expressivos e de atuação no Paraná”, destaca o prefeito de Pato Branco Augustinho Zuchi.