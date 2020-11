Garcia do Posto é a certeza de que Abatiá está no rumo certo

O deputado estadual Romanelli confirmou nesta sexta-feira, o apoio a Garcia do Posto

O deputado Luiz Cláudio Romanelli afirmou nesta sexta-feira, dia 13, que a reeleição de Garcia do Posto na chefia do executivo “demonstra a certeza de que Abatiá está no rumo certo, nos últimos quatro anos conquistamos vários recursos para o município por conta do bom trabalho realizado pelo Garcia do Posto. São investimentos em pavimentação asfáltica, saúde e segurança pública que destacam Abatiá em toda a região”.

Romanelli acrescenta que, com Garcia do Posto reeleito, Abatiá não vai parar e continuará a receber recursos e benefícios que vão ajudar no desenvolvimento de ações para melhorar a vida das pessoas.

(foto tirada antes da pandemia)