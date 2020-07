Gil Martins anuncia R$ 500 mil para combate da Covid-19 em Santo Antônio

Recurso entra na conta da prefeitura ainda nesta sexta-feira

Gil Martins, assessor parlamentar da deputada federal Luisa Canziani (PTB) anunciou nesta sexta-feira, dia três, recursos de meio milhão de reais para Santo Antônio da Platina. Ele detalhou que o valor deverá ser investido no combate ao novo coronavírus, a Covid-19, no município.

Foi durante visita que o petebista fez ao npdiario (fotos) , acompanhado dos vereadores Luciano Vermelho(PTB) e Bochecha (PSB).

Gil explicou que a verba do governo federal foi solicitada pela deputada que conseguiu expressiva votação no Norte Pioneiro, onde pretende manter sua base eleitoral e a cuja população é grata por apoiar sua vitória nas urnas se transformando na mais jovem congressista brasileira, hoje com apenas 24 anos.

Ele também manifestou sua preocupação com a doença e enalteceu a iniciativa em “destinar recursos financeiros para o combate da Covid- 19 que tantos prejuízos têm causado em todo o mundo” e lembrou que “temos que ter fé em Deus e continuar nos cuidando e ajudando no que for necessário; de nossa parte essa postura foi adotada desde o começo da pandemia”.

O dinheiro deve entrar na conta da prefeitura ainda hoje.

Outros três milhões de reais indicados pela parlamentar serão destinados a outros municípios da região.