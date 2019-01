Governador quer elaborar agenda positiva junto com a Assembleia

Mais diálogo com os parlamentares

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta segunda-feira (21) com deputados estaduais e confirmou sua disposição ao trabalho conjunto com a Assembleia Legislativa. “A intenção é, antes do início dos trabalhos legislativos, em fevereiro, conversar com os deputados, independente da posição partidária, para construirmos juntos uma agenda positiva para o Paraná”, afirmou o governador na reunião, realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Participaram deste primeiro encontro os deputados da base de apoio ao governo, entre eles Cobra Repórter.

O objetivo dos encontros, disse o governador, é também apresentar aos deputados as prioridades do governo, como o enxugamento da máquina pública, a reforma administrativa, com corte de despesas, e, principalmente, ouvir os parlamentares. “Vivemos em um processo democrático e a relação precisa ser muito transparente. Estamos à disposição para o diálogo e troca de informações”, acrescentou.

O governador ainda convidou os deputados a participarem das reuniões com o secretariado, que ocorrem às terças-feiras no Palácio Iguaçu. Ele ressaltou que dessa forma será possível estreitar ainda mais a relação com os integrantes da equipe de Governo, o que beneficiará a população.

Participaram da reunião os deputados estaduais Cobra Repórter, Washington Lee Abe (coronel Lee), Cristina Silvestri, Delegado Recalcatti, Douglas Fabrício, Evandro Araújo, Francisco Buhrer, Paulo Roberto da Costa (Galo), Mabel Canto, Marcel Micheletto e soldado Adriano José.

ENTENDIMENTO – Para o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, esse contato mais próximo facilitará o entendimento do trabalho na esfera executiva. “É preciso explicar o porquê de nossas ações e quais os fundamentos do que estamos fazendo. Com esse detalhamento, conseguiremos que essas informações cheguem na ponta e sejam debatidas com mais qualidade na assembleia”, disse ele.

Para o líder do governo na Assembleia, deputado estadual Hussein Bakri, a aproximação entre os dois poderes é positiva. “Com isso, o governador está aumentando o diálogo e mostrando que estamos em novo momento da politica do Paraná, sem aquele ‘toma lá da cá’ e sem o viés de indicações politicas”, afirmou. “Nós deputados teremos as portas abertas.”

Os encontros periódicos, disse o deputado Alexandre Amaro, podem dar um norte melhor para o trabalho realizado pelos deputados. “Além de uma visão a respeito do trabalho que o governo vem fazendo, essas conversam nos tranquilizam e nos deixam informados sobre como proceder e agir em sinergia”, afirmou.

PARANÁ – No encontro, o governador também afirmou que o Governo do Estado mantém uma boa relação com o Governo Federal e que o momento atual é oportuno para conseguir investimentos para o Paraná. “A gente tem que se unir mais politicamente na Assembleia e no Congresso para trazer mais recursos para cá e, dessa forma, melhorar nossa infraestrutura e a vida das pessoas”, disse.