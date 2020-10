Guto Silva faz campanha eleitoral no Norte Pioneiro (vídeos)

Ele pede votos para postulantes ligados ao governador Carlos Massa Ratinho Junior

O deputado estadual licenciado e secretário da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, esteve nesta sexta-feira, dia nove, em Jacarezinho.

Fora do horário do expediente, o simpático político gravou vídeos e tirou fotos com candidatos a prefeito e vice dos grupos da região que apoiam a gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Depois, num almoço com simpatizantes e apoiadores , cumprimentou amigos na residência do empreendedor Marcelo Palhares, postulante à chefia do executivo jacarezinhense pelo PSD e partidos aliados.

Presentes, lideranças de vários segmentos do Norte Pioneiro.

