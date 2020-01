Histórico: Hospital do Câncer se instala em Santo Antônio

Atenderá como Centro de Diagnóstico e Prevenção

“Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor” , disse o presidente do Conselho dos Pastores de Santo Antônio da Platina, Junior Silveira Araújo, da igreja Metodista Wesleyana, citando parte do Salmo 33. “A gratidão é uma bênção de Deus”, comentou o padre Rosinei Tonietti, ambos presentes na cerimônia que antecedeu a assinatura oficial da escritura de doação de um terreno, com área de exatos 6. 508,90 metros quadrados, na manhã desta segunda-feira, dia 27 próximo. O evento histórico foi no lotado gabinete do chefe do executivo, Professor Zezão Coelho.

As doações do prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do terreno contíguo visam atender pacientes com problemas oncológicos. O valor venal registrado no documento é de R$ 909 mil.Venal um valor estabelecido pelo Poder Público para alguns bens, como os imóveis. A partir dele, são calculados impostos, emolumentos judiciais ou administrativos. É diferente do valor de mercado de um produto ou bem, pelo qual ele pode ser vendido.

O tabelião foi Ari Ramos Filho.

A instalação de uma espécie de unidade avançada do HCL foi amplamente debatida e vinha sendo negociada há alguns anos pelo prefeito Zezão, que fez questão de agradecer algumas lideranças, como os deputados Diego Garcia, Luiz Cláudio Romanelli e Ricardo Barros, e o ex-deputado Alex Canziani.

Além do vice-prefeito Chico Aramon, vereadores e lideranças como a ex e a atual secretária municipal de Saúde, Ana Cristina Micó, e Gislaine Galvão, os maçons Antônio Eduardo Santana e Nego Baterias, Imprensa responsável, Ordem dos Advogados do Brasil, médicos,entre outros.

Pelo HCL, estavam presentes dez pessoas, como o presidente Francisco Ontivero, vice-presidente Rubens Martins Júnior, administrador Geral Edmilson da Silva Garcia e a gestora de Ações Estratégicas e Projetos, Mara Rossival.

Com voz embargada e sem esconder a emoção, Zezão relatou as dificuldades, as críticas injustas, os sonos perdidos, as viagens e estresses até chegar na conquista, que dividiu com todos. Também mencionou frase do papa Francisco: “Política é a mais grandiosa forma de fazer caridade”, assinalou.

Na verdade, na prática o local funcionará como um Centro de Diagnóstico e Prevenção e atenderá toda a região.

Aconteceram audiência pública e sessão do legislativo para discutir a desafetação de área verde ao lado do imóvel onde hoje está a UPA.Projeto de lei nesse sentido foi elaborado pelo executivo e aprovado pela câmara.

Agora, o HCL teve a Cessão Real de Uso. Desafetação é um ato jurídico pelo qual se desfaz um vínculo legal, inerente à natureza de alguma coisa, à propriedade ou à posse, fazendo desaparecer a affectatio, isto é, o poder ou o direito sobre ela.

O terreno fica numa avenida, perto do cemitério Parque das Oliveira e as atividades iniciam ainda em 2020. Algumas pessoas visitaram as instalações após a assinatura para conhecer o imóvel e o terreno anexo.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

Conheça a história do HCL: http://www.hcl.org.br/sobre-o-hospital/nossa-historia